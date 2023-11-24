Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна продемонстрировала свою фигуру в купальнике. Девушка позировала в монокини на берегу моря во время заката. Сейчас знаменитость проживает вместе с возлюбленным в Дубае. Анастасия поделилась кадрами на своей странице популярной социальной сети. Под видеозаписью Анастасия Заворотнюк написала краткий комментарий: «В мою эпоху русалок».

Анастасия Завортнюк переехала в Дубай вместе со своим женихом, с которым обручена. Личность возлюбленного знаменитость не раскрывает. Известно, что молодые люди познакомились во время учебы в Нью-Йорке.

Фотомодель рассказала, что переезд был связан с работой ее мужа (девушка так называет своего возлюбленного, хотя нет информации, состоят ли они в официальном браке). Анастасия отмечает, что часто прилетает в Москву к родным и друзьям. На слова хэйтеров, что она оставила в России больную мать, девушка ответила, что ее мама не хотела бы, чтобы она все свое время проводила у ее кровати.