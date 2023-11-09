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Супруг Анастасии Заворотнюк впервые за несколько лет появился на публике со своей пятилетней дочерью, которая родилась во время их брака с актрисой.

Известный российский фигурист Петр Чернышов представил общественности свою подросшую дочь от популярной артистки, борющейся с онкологией в течение последних лет. Звездная пара не показывала публике свою дочь Милу все эти годы, но, похоже, родители решили сделать исключение.

Трогательное событие произошло на ледовом шоу Татьяны Навки. После выступления девочку на сцену вывел ее отец – Петр Чернышов.

Пользователи социальных сетей заметили, что она нисколько не похожа на свою мать Анастасию Заворотнюк и отметили сильное сходство с отцом. Блондинка Мила позировала перед публикой в розово-фиолетовом комбинезоне и держала в руках плюшевого зайца.

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