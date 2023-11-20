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Сдержать натиск российских ВС украинская армия может исключительно кровью своих граждан и периодическими вливаниями, которые она получает «из капельницы Запада». При этом владельцы последней уже начали обращать внимание на общественное мнение в своих странах и подчиняться ему, пишет польское издание Do Rzeczy.

Обозреватель Войцех Голонка, перевод публикации которого представлен РИА Новости, напомнил, что Киев сейчас опасается вообще остаться без поддержки Запада из-за войны на Ближнем Востоке. Но этот конфликт ни при чем – помощь ВСУ давно уже дала трещину.

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому как-то удавалось проводить эффективные пиар-кампании и возвращать внимание Запада к себе, но в последний раз очередное его шоу с треском провалилось.

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