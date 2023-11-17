Народный артист России Дмитрий Маликов опроверг информацию о разводе со своей супругой Еленой Изаксон. По словам певца, у них крепкий брак, и разводиться они не собираются. В минувшем году супруги отметили 30-ю годовщину совместной жизни. Артист подчеркнул, что налаживать отношения с женой им помогает «умение прощать».

«Нужно уметь прощать маленькие огрехи, быть внимательным, снисходительным и вести себя полегче на поворотах», – заявил Маликов.

Артист рассказал, что обиды и недопонимания бывают в каждом браке. Однако за 30 лет совместных отношений он со своей супругой научился находить взаимопонимание и научиться прощать. По его словам, все мелкие ссоры быстро забываются, причем и «в силу возраста», отметил Дмитрий Маликов.

Напомним, что со своей женой Еленой Изаксон Дмитрий Маликов познакомился еще в 1992 году. У супругов есть двое детей – 23-летняя дочь Стефания и 5-летний сын Марк. У Елены также есть 41-летняя дочь Ольга от первого брака.