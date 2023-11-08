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Почти половину своей дипломной работы по рекламе музыкальных произведений певец Ярослав Дронов, выступающий под творческим псевдонимом SHAMAN, скопировал из интернета, заявили в сообществе «Диссернет».

Экспертами данного сообщества являются профессиональные ученые. Они осуществляют проверку диссертаций, которые защищались в вузах, других научных и образовательных учреждениях. Тщательный анализ работ дает возможность с высокой точностью установить, копировалась ли диссертация.

Представители сообщества заявили, что Дронов во время написания своей дипломной работы по окончанию обучения в Гнесинке скопировал почти половину, используя «Википедию» и другие интернет-ресурсы.

Напомним, SHAMAN имеет научную степень кандидата в области искусствоведения. Дипломная работа певца называлась «Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца» и составила 35 страниц. 12 из них заимствованы из Сети полностью, заявили эксперты. На 20 страницах Дронов также допускал заимствования в отдельных абзацах.

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