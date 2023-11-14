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Популярный российский певец Дмитрий Билан опубликовал на своей страничке в социальной сети короткий видеоролик, в котором показал интерьер своей новой квартиры стоимостью около 90 миллионов рублей и видом на Красную площадь.

На опубликованных шутливых кадрах можно увидеть Дмитрия Билана, стоящего у стены и разговаривающего по проводному телефону. Певец просит своего вымышленного собеседника не занимать линию, поскольку он ждет очень важный звонок. После этих слов Дмитрий Билан смеется в кадре.

«Уже понимаете, да, какой увлекательный и идейный ремонт меня ждет!», – заявил Дмитрий Билан.

Судя по опубликованным кадрам, новая недвижимость досталась певцу с ремонтом советской эпохи. В квартире очень высокие потолки и отсутствует мебель. В еще одном опубликованном ролике певец поделился со своими поклонниками планами по ремонтным работам, а также рассказал, что неподалеку находится Гнесинское училище, в котором певец учился в молодости.

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