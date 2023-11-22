Президент Украины Владимир Зеленский сам сеет сомнения в успехе Украины, которые негативно влияют на западные страны. Сейчас, когда Соединенные Штаты приняли временный бюджет, не предусматривающий помощь Киеву, сторонники мирных переговоров между противоборствующими сторонами заметно активизировались, пишет немецкое издание Die Welt.

Авторы напоминают, что ранее Зеленский заявлял о неспособности Украины добиваться успехов без западной помощи. Сейчас не только США сокращают эту самую помощь, но и Германия. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уже заявил, что страна не сможет отправить на Украину обещанное количество снарядов.

Кроме того, масла в огонь подлил и главком ВСУ Валерий Залужный, который заявил о тупике, в который зашла украинская армия в ходе контрнаступления и о невозможности добиться прорыва.