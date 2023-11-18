ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С украинским летчиком, который «перелетел» с Украины в Россию, в данный момент общаются сотрудники спецслужб. Только после этого появится официальная информация и будет опубликовано интервью с пилотом.

В настоящий момент известно, что летчик был завербован Россией практически в самом начале специальной военной операции. Он передавал ценную информацию на протяжении всего этого времени. Об этом известно со слов бывшего министра ДНР Даниила Безсонова.

Кроме того, известно, что украинский летчик перегнал на российский аэродром истребитель Су-27. Вся операция готовилась пилотом Ка-52 «Аллигатор» с позывным «Воевода».

Также участие в подготовке принимал военный блогер Кирилл Федоров, который и намеревается опубликовать интервью.

Если история с истребителем Су-27 подтвердится, перелет украинского летчика можно будет считать ответом Киеву за вертолет Ми-8, который ранее угнал на Украину российский пилот-предатель.

Вам может понравиться

В Екатеринбурге школьник зарезал свою 14-летнюю девушку из-за ревности, а после убил ее мать

В Сортировочном районе Екатеринбурга 16-летний школьник на фоне ревности убил свою 14-летнюю девушку ножом, после чего зарезал ее собаку. Потом подросток дождался возвращения 61-летней матери девушки с работы и хладнокровно

Сильнейшие магнитные бури на Земле ожидаются 22, 24 и 25 ноября

Согласно прогнозам специалистов, 22 ноября на Земле будет невероятно сильная магнитная буря. Также ожидаются магнитные бури 24 и 25 ноября. По предварительным данным, 22 ноября магнитная буря на нашей планете

Военный эксперт Кнутов назвал главную ошибку ВСУ при атаке новейшими испанскими БПЛА

Украинские ВС не собираются отказываться от террористической тактики, что подтверждается использованием беспилотных аппаратов самолетного типа Columba испанского производства, уверен военный эксперт Юрий Кнутов. Он рассказал «Ленте.ру», что на обнаруженных под