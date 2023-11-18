С украинским летчиком, который «перелетел» с Украины в Россию, в данный момент общаются сотрудники спецслужб. Только после этого появится официальная информация и будет опубликовано интервью с пилотом.

В настоящий момент известно, что летчик был завербован Россией практически в самом начале специальной военной операции. Он передавал ценную информацию на протяжении всего этого времени. Об этом известно со слов бывшего министра ДНР Даниила Безсонова.

Кроме того, известно, что украинский летчик перегнал на российский аэродром истребитель Су-27. Вся операция готовилась пилотом Ка-52 «Аллигатор» с позывным «Воевода».

Также участие в подготовке принимал военный блогер Кирилл Федоров, который и намеревается опубликовать интервью.

Если история с истребителем Су-27 подтвердится, перелет украинского летчика можно будет считать ответом Киеву за вертолет Ми-8, который ранее угнал на Украину российский пилот-предатель.