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После ракетной атаки ВСУ на здание социального фонда в Чаплинке погибло 9 человек. Их тела извлекли из-под завалов, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он также отметил, что еще 9 человек получили серьезные ранения. Количество погибших может увеличиться, так как разбор завалов еще не закончен.

Сенатор Совфеда от Херсонской области Константин Басюк ранее заявил об отсутствии в Чаплинке каких-либо объектов военной инфраструктуры. Их нет даже в окрестностях населенного пункта.

По словам Сальдо, украинские войска атаковали Чаплинку шестью ракетами. Четыре из них перехватили системы противовоздушной обороны. Днем ранее ВСУ ударили по жилым домам в Энергодаре Запорожской области с использованием беспилотников.

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