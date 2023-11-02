Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга разыскивают горожанина, совершившего дерзкую кражу трех пачек замороженных пельменей из продуктового магазина. Кража продуктов была зафиксирована камерой видеонаблюдения.

На опубликованной в Сети видеозаписи можно увидеть, как мужчина подходит к морозильникам, из которых берет три пачки замороженных пельменей и кладет их себе за пазуху. Потом он выходит из магазина мимо кассы, не заплатив за товар. Кража произошла в магазине, расположенном на проспекте Космонавтов.

Сотрудники полиции обратились к местным жителям за помощью в поиске воришки. Также они призывают мужчину, взявшего без оплаты пельмени, самостоятельно явится в отделение полиции №14, расположенному по адресу улица Баумана 11, для дачи объяснений и возмещения ущерба.

Всех местных жителей, обладающих информацией о личности злоумышленникам, сотрудники правоохранительных органов просят обращаться по телефону 356-42-14.

Вам может понравиться

Немецкий бизнесмен Дотком: Запад впустую тратит огромные суммы денег и оружие на Украине

США и ЕС превратили себя в посмешище, сделав из Украины «черную дыру» для западных денег, техники, вооружений и боеприпасов, заявил немецкий бизнесмен Ким Дотком, ранее владевший файлообменником Megaupload. С 24

Депутат Госдумы Хинштейн опроверг информацию о вхождении ЧВК “Вагнер” в состав Росгвардии

Вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии в качестве структурного подразделения невозможно, заявил депутат Госдумы Александр Хинштей. Он отметил, что о подобных преобразованиях не может быть и речи. Так депутат прокомментировал

El País: украинские офицеры назвали крупные потери причиной остановки контрнаступления ВСУ

Испанское издание El País рассказало об остановке контрнаступления ВСУ, а также раскрыло ее причины со ссылкой на украинских военных. Обозреватель Кристиан Сэгура, перевод публикации которого представлен РИА Новости, заявил, что