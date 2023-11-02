Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга разыскивают горожанина, совершившего дерзкую кражу трех пачек замороженных пельменей из продуктового магазина. Кража продуктов была зафиксирована камерой видеонаблюдения.

На опубликованной в Сети видеозаписи можно увидеть, как мужчина подходит к морозильникам, из которых берет три пачки замороженных пельменей и кладет их себе за пазуху. Потом он выходит из магазина мимо кассы, не заплатив за товар. Кража произошла в магазине, расположенном на проспекте Космонавтов.

Сотрудники полиции обратились к местным жителям за помощью в поиске воришки. Также они призывают мужчину, взявшего без оплаты пельмени, самостоятельно явится в отделение полиции №14, расположенному по адресу улица Баумана 11, для дачи объяснений и возмещения ущерба.

Всех местных жителей, обладающих информацией о личности злоумышленникам, сотрудники правоохранительных органов просят обращаться по телефону 356-42-14.