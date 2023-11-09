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Возглавляемая Сергеем Мироновым парламентская фракция «Справедливая Россия – За правду» разработала законопроект, согласно которому по достижению 75-летнего возраста россияне начнут получать дополнительные фиксированные выплаты к страховой пенсии по старости. Проект закона уже размещен в электронной базе Госдумы.

Начиная с 2024 года депутаты предлагают поэтапно начать снижение возраста, по достижению которого россияне имеют право получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В настоящий момент российские пенсионеры получают надбавки к пенсии после 80 лет. Предлагается понизить данный порог до 75 лет к 2028 году.

Согласно новому законопроекту, начиная с 2028 года, повышенная пенсионная выплата к страховой пенсии по старости должна выплачиваться после достижения пенсионером 75-летнего возраста, а также инвалидам I группы в размере 100% суммы, которая предусмотрена статьей закона о страховых пенсиях (4 982 рубля).

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