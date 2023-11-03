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На Украине разработали «план Б» на тот случай, если Соединенные Штаты перестанут ей помогать. Об этом заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев, возглавляющий комитет по финансам.

Он высказал уверенность, что Вашингтон вряд ли откажется от поддержки Украины. Не исключено, что могут измениться условия поставок оружия и финансирования Киева, однако Соединенные Штаты все же продолжат поддерживать страну.

Если же отказ помогать станет реальностью, Киев тут же задействует «план Б», который давно разработан на такой случай. В чем именно состоит этот самый план, Гетманцев раскрывать не стал, сообщает ТАСС.

Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что даже в случае отказа Запада от поддержки ВСУ, они не прекратят боевые действия, а попытаются справляться своими силами.

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