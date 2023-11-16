На Украине возбуждено уголовное дело в отношении бывшего советника главы ОП Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом на своей странице в социальной сети сообщила депутат Верховной рады Наталья Пипа.

Она заявила, что сведения о возбуждении против Арестовича уголовного дела получила в Национальной полиции Украины. Однако не стала уточнять, по какой статье украинские силовики намерены привлечь к ответственности бывшего чиновника из администрации главы государства.

По информации украинских СМИ, Арестовичу придется отвечать по делу о клевете. Но подробности пока не раскрываются.

Ранее депутат Рады Инна Совсун сообщила о начале досудебного расследования в отношении Арестовича.