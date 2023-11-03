Певица Алла Пугачева может вернуться в Россию, не опасаясь преследования и каких-либо претензий со стороны действующего законодательства. Она не совершила никаких действий, которые стали бы основанием для возбуждения в отношении нее каких-либо дел, заявил депутат Госдумы Александр Шолохов.

Он пояснил, что Пугачева везде сопровождала своего супруга, иноагента Максима Галкина, однако за это ее преследовать невозможно. Сама певица не делала никаких политических заявлений и вела себя крайне осторожно.

«Надо отдать должное, она и здесь была хитра. Мало того, что она искала место, где удобнее и лучше всего, она еще и мосты не жгла, как некоторые из этой категории делают. Поэтому с точки зрения закона к ней претензий, насколько я понимаю, нет. Но я не исключаю, что я, может быть, чего-то не знаю», — заявил зампред комитета по культуре.

Напомним, 2 ноября Пугачева вернулась в Россию. Ее заметили сперва на пограничном переходе в Псковской области, а затем и на Ленинградском вокзале в столице. Сейчас известно, что Примадонна находится в своем замке под Москвой.