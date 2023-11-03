Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Певица Алла Пугачева может вернуться в Россию, не опасаясь преследования и каких-либо претензий со стороны действующего законодательства. Она не совершила никаких действий, которые стали бы основанием для возбуждения в отношении нее каких-либо дел, заявил депутат Госдумы Александр Шолохов.

Он пояснил, что Пугачева везде сопровождала своего супруга, иноагента Максима Галкина, однако за это ее преследовать невозможно. Сама певица не делала никаких политических заявлений и вела себя крайне осторожно.

«Надо отдать должное, она и здесь была хитра. Мало того, что она искала место, где удобнее и лучше всего, она еще и мосты не жгла, как некоторые из этой категории делают. Поэтому с точки зрения закона к ней претензий, насколько я понимаю, нет. Но я не исключаю, что я, может быть, чего-то не знаю», — заявил зампред комитета по культуре.

Напомним, 2 ноября Пугачева вернулась в Россию. Ее заметили сперва на пограничном переходе в Псковской области, а затем и на Ленинградском вокзале в столице. Сейчас известно, что Примадонна находится в своем замке под Москвой.

Вам может понравиться

Российские FPV-дроны успешно поразили украинский танк Т-64БМ «Булат»

Операторы российских FPV-дронов успешно атаковали украинский танк Т-64М «Булат», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны страны. Военное ведомство уточнило, что боевая машина уничтожена в районе населенного пункта Спорное на

Подполковник Дэвис призвал как можно скорее «вытаскивать» солдат США с Ближнего Востока

Подразделения ВС Соединенных Штатов необходимо срочно «вытаскивать» с Ближнего Востока, так как там существуют слишком высокие риски для жизней американских солдат. Об этом заявил отставной подполковник Дэниел Дэвис в эфире

ВС РФ уничтожили три единицы БМП “Брэдли” ВСУ у Авдеевского коксохимического завода

В районе коксохимического комбината под Авдеевкой появилось огромное количество уничтоженной российскими военными натовской техники. Она превращена в металлолом и больше никогда не сможет принять участие в боях, рассказал портал «Военное