Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в сотрудничество с Минпросвещения готовят школьный учебник новой дисциплины – семьеведения. Этот предмет будет теперь изучаться во всех школах, рассказала депутат Нина Останина.

Она пояснила, что подготовка молодых людей к вступлению в брак – это задача государства. Школьный курс должен рассказывать об ответственности, которую несут оба супруга, о тонкостях семейного законодательства и многочисленных юридических вопросах, связанных с ним, об умении поддерживать и сохранять отношения, решать разнообразные проблемы и предотвращать серьезные конфликты.

«Мы предлагаем курс семьеведения как один из инструментов, которые готовят молодых людей к будущей семейной жизни, и мы полагаем, что знание своей собственной семьи, дедушек, бабушек, прабабушек, укрепляет семейные ценности. Я была в Оренбургской области, видела это в одной сельской школе, это так воздействует на детей», – цитирует Останину РИА Новости.

Также депутат подняла вопрос демографии, сообщила, что изучение нового предмета в сочетании с мерами государственной поддержки позволят избежать такой непопулярной меры, как запрет абортов. Женщина должна сама принимать решение о прерывании беременности, но при этом знать все последствия, причем не только физические, но и моральные.