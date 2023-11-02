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Главком ВСУ Валерий Залужный в своем интервью изданию The Economist фактически признал провал контрнаступления. Он заявил, что противостояние зашло в тупик, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

Он отметил, что интервью Залужного, его высказывания о тупике – это попытка хоть как-то оправдать провальное контрнаступление украинской армии. Также заявления главкома подтверждают, что вооружение Запада по большинству позиций уступает российскому оружию.

Целью Залужного было не только оправдаться перед Западом за провал, но и выпросить новые боевые системы, которые могли бы повлиять на ситуацию и переломить ее в пользу ВСУ.

Напомним, украинский генерал высказался в том духе, что для достижения успеха Киеву нужен резкий технологический скачок.

«Как и в Первую Мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик (…). Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — заявил Залужный.

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