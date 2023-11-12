Россия готова вести переговоры с нынешним главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, которого Запад выбрал в качестве замены президенту Украины Владимиру Зеленскому.

О готовности вести диалог с Залужным заявил депутат Госдумы РФ Алексей Чепа. Он пояснил, что если Соединенные Штаты захотят заменить Зеленского, то президентом Украины вполне может стать главком ВСУ.

«Понимая, что Украина проигрывает и в любом случае проиграет и опережая эти события, США могут инициировать проведение переговоров», — высказал предположение первый зампред комитета по международным делам.

Также он отметил, что действующий президент Украины Зеленский станет «козлом отпущения», на которого спишут все неудачи в контрнаступлении ВСУ.