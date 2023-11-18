Издание Daily Mail сообщает об очередном случае опасной встречи дикого медведя с человеком. Происшествие случилось в Калифорнии. Во время пробежки в горной местности девушка столкнулась с семейством диких медведей, настроенных достаточно агрессивно. Однако другой бегун смог отпугнуть животных, что сохранило девушке жизнь.

Жительница Калифорнии Лора Голд совершала свою привычную утреннюю пробежку на пешеходной тропе в Сьерра-Мадре. Однако неожиданно на ее пути оказалась медведица с двумя медвежатами. Хищник вел себя достаточно агрессивно, поэтому все попытки девушки отпугнуть животное громкими криками были напрасны. Девушка сняла на видео, как медведица начала ее преследовать. На кадрах можно увидеть, что медведица встает на задние лапы, проявляя агрессию в отношении человека.

Девушке помог мужчина, который также осуществлял пробежку по этому маршруту. Вместе им удалось спуститься с горы по другой тропинке и скрыться от хищника.