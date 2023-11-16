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Актриса Чулпан Хаматова, которая с началом специальной военной операции сбежала в Латвию, вышла на сцену Нового Рижского театра с разбитым носом.

Это было обусловлено ролью в спектакле «Страна глухих», за исполнение которой Хаматова взялась от безысходности. Никакой другой работы по актерскому профилю ей не предлагают из-за незнания языка. На сцене Нового Рижского театра от артистки требовалось лишь молчать и размазывать по лицу кровавые сопли.

«Вот уж злая ирония – размазывает кровавые слезы и сопли. То ли еще будет», – написал в комментариях к постановке один из зрителей.

Также многие комментаторы отметили, что в России у Хаматовой «было все», однако она уехала и теперь вызывает лишь жалость и разочарование.

«Что делать, ведь Чулпан тоже надо кушать», – отметил еще один зритель.

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