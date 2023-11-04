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Как передает Телеграм-канал Shot со ссылкой на местных жителей Твери, Алла Пугачева была замечена в городе. По предварительным данным, певица могла посетить известную музыкальную студию «Салам». Ранее Примадонна уже сотрудничала с этой студией звукозаписи.

На данный момент студия закрыта для посетителей. Но, автомобиль певицы некоторое время стоял возле студии. Поэтому можно сделать вывод, что для Примадонны было сделано исключение.

Напомним, что Алла Пугачева приехала в российскую столицу на поезде из Пскова. У Ленинградского вокзала Примадонну встретили помощники и сопроводили к ее Rolls-Royce. После чего певица направилась в особняк, расположенный в селе Грязь. Однако Певица пробыла не более двух часов в замке, а затем выехала через задний вход на своем автомобиле.

Инсайдеры сообщают, что Алла Борисовна приехала в Россию, чтобы провести в последний путь известного дирижера Юрия Термиканова, скончавшегося 2 ноября в возрасте 84-х лет.

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