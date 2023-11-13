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Интерес к военной технике российского производства, которая хорошо зарекомендовала себя в зоне проведения специальной военной операции, резко повысился за рубежом. Об этом во время общения с журналистами заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Да, конечно. Интерес большой. Интерес к нашей авиации, к нашим достижениям всегда был и остается большим. Многие страны хотели бы тоже производить нашу технику у себя. Мы рассматриваем такую вероятность, прежде всего с нашими партнерами из Китая», – заявил Чемезов, отвечая на вопрос журналиста об интересе к российской технике со стороны зарубежных партнеров.

По его словам, российские конструкторы военной техники регулярно проводят встречи с военнослужащими ВС России из зоны специальной военной операции, чтобы узнать их замечания и пожелания. «ы это все, естественно, учитываем, и появляется новая модернизированная техника. Практически модернизация идет постоянно», – резюмировал Чемезов.

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