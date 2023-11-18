Магистр интеллектуальной программы «Что? Где? Когда?» Александр Друзь решил уйти на пенсию после громкого скандала с его участием во время съемок передачи «Кто хочет стать миллионером?» в далеком 2018 году. Что произошло в действительности и чем в настоящее время занимается Друзь в своем материале рассказал портал News.ru.

Главный редактор популярного шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в феврале 2019 года, после выхода в эфир программы с участием Александра Друзя, обвинил магистра в попытке подкупа. По его словам, Друзь предложил ему поделиться выигрышем взамен на получение списка вопросов. В подтверждение своих слов Бер опубликовал записи телефонных разговоров.

Примечательно, что Бер обвинил Друзя в попытке подкупа уже после записи передачи и выхода ее в эфир на Первом канале. По словам Друзя, записи телефонных разговоров действительно подлинные, однако предложение о разделе выигрыша и получении списка вопросов он получил от Бера. Александр Друзь заявил, что решил подыграть редактору шоу. «Однако все оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали», – заявил магистр.

После решения Первого канала не выплачивать выигрыш Друзю и отстранения его от участия в передаче, магистр принял решение уйти на пенсию и заняться писательской деятельностью. «Я уже вышел из бизнеса. Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь. А еще книжки пишу. За последний год выпустил две книги – детскую и краеведческую – путеводитель по Санкт-Петербургу», – заявил магистр.