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Москвичка приехала в Санкт-Петербург вместе со своей 8-месячной дочкой в гости к знакомым. Однако обычное домашнее чаепитие завершилось трагедией – по неосторожности мама облила горячим чаем своего ребенка. Об этом сообщает портал «Фонтанка.ру».

Пребывая в гостях у своих знакомых на Парашютной улице в Петербурге, москвичка пила чай, а ее 8-месячная дочка сидела у нее на коленях. Опрокинутая по неосторожности кружка горячего чая на малышку привела к серьезным последствиям – ожогам второй и третьей степени 10% тела ребенка.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала ребенка вместе с матерью в больницу, расположенную на Авангардной, в реанимационное отделение.

Ранее в Ленобласти 12-летняя школьница обратилась с жалобами на боль в животе в больницу, где ей поставили диагноз – угроза выкидыша. Оказалось, что девушка находится в положении. Доктора приняли решение о госпитализации школьницы.

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