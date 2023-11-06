Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Североатлантический альянс потерпел поражение в конфликте на территории Украины, поэтому у НАТО нет будущего. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я не думаю, что у НАТО есть будущее. Они не смогут ничего сделать, чтобы остановить или положить конец конфликту… И надо учитывать тот факт, что Украина фактически имела вторую по величине армию в альянсе после США, а за ней следовала Турция», – заявил Джонсон.

По его словам, украинский конфликт обернулся полным провалом для Запада. Поскольку западные лидеры не хотят, чтобы их ассоциировали с проигрышным делом, они уже начали дистанцироваться от Украины.

Напомним, что вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление на Запорожском и Южно-Донецком направлениях в начале лета 2023 года. Результатом пятимесячного контрнаступления украинских сил стала потеря 90 тысяч личного состава и около 600 танков.

Вам может понравиться

RT: российский FPV-дрон уничтожил расчет автоматического гранатомета ВСУ под Угледаром

Во время боя с противником российские спецназовцы использовали FPV-дрон, который уничтожил расчет автоматического гранатомета, сообщает RT. Военкор издания Валентин Горшенин опубликовал видеозапись атаки беспилотника на вражеское подразделения. На кадрах видно,

Во время исполнения песни «Я русский» SHAMAN на концерте нажал на красную кнопку

Популярный российский исполнитель Ярослав Дронов, более известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, во время исполнения своего хита «Я русский» на концерте в Санкт-Петербурге нажал на символичную «красную кнопку» в черном чемоданчике.

Что Пугачева могла делать в Твери: артистку заметили в студии звукозаписи

Как передает Телеграм-канал Shot со ссылкой на местных жителей Твери, Алла Пугачева была замечена в городе. По предварительным данным, певица могла посетить известную музыкальную студию «Салам». Ранее Примадонна уже сотрудничала