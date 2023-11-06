Североатлантический альянс потерпел поражение в конфликте на территории Украины, поэтому у НАТО нет будущего. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я не думаю, что у НАТО есть будущее. Они не смогут ничего сделать, чтобы остановить или положить конец конфликту… И надо учитывать тот факт, что Украина фактически имела вторую по величине армию в альянсе после США, а за ней следовала Турция», – заявил Джонсон.

По его словам, украинский конфликт обернулся полным провалом для Запада. Поскольку западные лидеры не хотят, чтобы их ассоциировали с проигрышным делом, они уже начали дистанцироваться от Украины.

Напомним, что вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление на Запорожском и Южно-Донецком направлениях в начале лета 2023 года. Результатом пятимесячного контрнаступления украинских сил стала потеря 90 тысяч личного состава и около 600 танков.