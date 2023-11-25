Майдан на Украине вполне возможен, если Соединенные Штаты надумают сбросить президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал бывший глава правительства страны Николай Азаров. Он пояснил, что сейчас подобное вряд ли возможно, так как для организации нового государственного переворота Вашингтону потребуется вложить немалые деньги.

«Если американцам придет в голову мысль заменить Зеленского или еще кого-то путем майдана, они его проведут. Если они его заменят другим способом, через выборы, отставку, они не будут организовывать», – цитирует экс-премьера Украины РИА Новости.

Также Азаров неоднократно говорил, что в случае необходимости Вашингтон оперативно заменит президента Украины Зеленского. Причем в этом случае никто даже не встанет вмешиваться, так как всех высокопоставленных чиновников и военных в Киеве давно назначают в США.