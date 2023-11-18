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Запад в шоке от результатов украинского наступления и не знает, что делать с Киевом дальше. При этом виноваты в сложившейся ситуации именно украинские власти, рассказал изданию Politeka Online экс-полковник СБУ Олег Стариков.

Он пояснил, что именно президент Владимир Зеленский и командование ВСУ распространяли заявления о способности армии Украины вернуть освобожденные Россией территории и даже войти на Крымский полуостров. Ничего из этого выполнить не удалось, что привело Запад в состояние шока.

«Теперь они не знают, как выйти из этого положения. Запад в шоке. Он не знает, что делать. Вы видите, что они сейчас делают? Они думают, давать деньги или не давать, финансировать Украину дальше или нет», – цитирует Старикова РИА Новости.

При этом Россия продолжает действовать. Она увеличивает объемы производства вооружений, выходит из обороны в наступление и организует натиск на ВСУ, с которым противник не в состоянии справиться.

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