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Бывший помощник заместителя министра обороны США Стива Брайена заявил, что руководство Штатов уже рассматривает варианты мирного урегулирования украинского конфликта. Широкоанонсированное контрнаступление Украины провалилось, и это привело к разногласиям между украинским президентом и генералами.

Брайен подчеркнул, что Зеленский уже находится в конфликтной ситуации с собственными генералами. Из-за противостояния с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, считавшим бесполезной атаку на Бахмут (ранее Артемовск), привело к колоссальным потерям живой силы. И даже это не остановило Зеленского, так как он приказал начать битву за Авдеевку, в которой также погибло масса украинских военнослужащих, хотя генерал имел явные возражение по этому поводу.

Сейчас украинский президент надеется получить от западных партнеров новое вооружение, но с каждым разом ему это удается все труднее. Он запрашивает поставки истребителей F16, не понимая, что российская авиация более современна и многочисленна. К тому же у ВС РФ очень эффективные средства ПВО.

У Зеленского, по мнению Брайена, есть только два выхода: переговоры или продолжение боевых действий. Причем, если он выберет второй вариант, то заведомо проиграет.

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