Вооруженные силы Украины не просто оказались в тупиковой ситуации на фронте, а терпят поражение в конфликте. Об этом в интервью Стивену Гарднеру заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн.

«Ситуация хуже тупика. Украина терпит поражение, Стивен. Это большой секрет. Вполне возможно, что Байдену сказали говорить, что поражение терпит Россия, но это не так. Проигрывает не Москва, а Киев, как и его западные спонсоры», – сообщил бывший агент ЦРУ.

По словам Макговерна, армия Российской Федерации превосходит украинские силы не только по численности, но также по количеству современного вооружения и бронетехники. При этом украинский лидер Владимир Зеленский «отправил своих бойцов на гибель в смертельных ловушках», после чего большая часть профессиональной украинской армии была ликвидирована на поле боя.

На этом фоне между политическим и военным руководством Украины назрел конфликт, поскольку генералы ВСУ больше не хотят отправлять своих солдат в бессмысленные контратаки на оборонительные рубежи российских сил.