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Экс-артист «Театра Луны» Кирилл Канахин, заочно арестован по решению Мещанского суда Москвы и объявлен в международный розыск, сообщило агентство ТАСС.

В отношении актера, известного по сериалу «Глухарь», возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. По информации правоохранительных органов, он принимает участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований.

Кроме того, Канахин, по имеющимся данным, вступил в так называемый «Русский добровольческий корпус» (запрещенная в России террористическая организация). В составе этого движения он принимал участие в нападениях на Брянскую область 2 марта, когда погиб 1 местный житель и был ранен ребенок, а также на Белгородскую область.

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