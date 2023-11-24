На Украине завершилось время популярных решений по мобилизации, заявила бывшая замглавы Минобороны страны Анна Маляр. Она высказала недоумение, почему призыв в армию вызывает недовольство населения.

По словам Маляр, у России гораздо больше личного состава, поэтому власти Украины вынужден применять жесткие методы мобилизации, чтобы пополнить ряды ВСУ. Но даже они не помогают сильно увеличить численность армии, передает РИА Новости.

«У нас есть такая проблема, у нас меньше оружия. И мы не должны бояться об этом говорить. И я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема мобилизации», – заявил бывшая замминистра.

Сейчас Верховная рада Украины готовит законопроект, согласно которому мобилизовать будут и студентов, получивших отсрочку от армии, получая второе или даже третье высшее образование, и лиц, ухаживающих за инвалидами, и даже самих инвалидов.