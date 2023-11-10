Российская актриса Дарья Мельникова, известная по роли в сериале «Папины дочки», впервые представила своего нового возлюбленного на премьере сериала «Волшебный участок». Актриса исполнила в картине главную роль. Звезда появилась на мероприятии вместе с 33-летним актером Романом Набатовым, известным по участию в проектах «Счастливы вместе» и «Зови меня мамой».

Сообщается, что Мельникова и Набатов держались за руки и улыбались журналистам на протяжении всего вечера. Несмотря на слухи об их отношениях, звезды ранее никак не комментировали свою личную жизнь.

Напомним, до этого Мельникова была замужем за актером Артуром Смольяниновым (признан иноагентом в РФ), с которым у нее есть двое детей. Пара окончательно развелась летом 2021 года.