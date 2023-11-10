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Телеведущая и певица Ольга Бузова в Китае получила травму колена, поскользнувшись на мраморном полу отеля. Об этом она написала в своем блоге.

Певица сообщила, что в Китае реализует новый проект. В отеле она поскользнулась и попыталась максимально сгруппироваться, чтобы не упасть на твердый пол головой. Но колено все же пострадало.

При этом Бузова возмутилась из-за бездействия сотрудников отеля. Хостес не сдвинулись с места, хотя видели падение гостьи. Поэтому оказывать телеведущей первую помощь пришлось участникам съемочной группы. Они подняли ее с пола и принесли лед, чтобы снять болевые ощущения в ноге.

В Китае Бузова снимается в шоу «Сокровища императора», в котором будет также участвовать Давид Манукян – бывший возлюбленный певицы.

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