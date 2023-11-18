Единственный в своем роде суперкар Chiron Pur Sport, выполненный в красно-белых тонах в рамках заводской программы персонализации Bugatti Sur Mesure, был сделан на заказ клиента из Сингапура. По запросу клиента, суперкар был оформлен в стиле победителя Гран-при Франции 1931-го года Bugatti Type 51 в цветах сингапурского флага.

Уникальная модель суперкара Chiron Pur Sport выйдет ограниченным тиражом всего в 60 экземпляров. Начальная стоимость автомобиля установлена на отметке в 3 миллиона евро. Выполненный на заказ клиента из Сингапура суперкар окрашен в фирменный белый оттенок Blanco, с элементами неокрашенного углепластика и оттенка алого цвета Grand Prix Red.

Особенностью исполнения Pur Sport модели Bugatti Chiron является уникальная настройка шасси и трансмиссии, собственный софт блока управления силовой установки, облегченные компоненты из титана и фиксированное антикрыло длиной практически в 2 метра. Под капотом суперкара расположился базовый двигатель для Chiron бензиновый турбированный двигатель W16 объемом 8 литров, развивающий 1500 л. с.

В паре с силовой установкой работает 7-ступенчатая роботизированная коробка переключения передач с приводом на все четыре колеса. Первую сотню автомобиль преодолевает за умопомрачительные 2,3 секунды. А максимальная скорость ограничена отметкой в 350 километров в час.