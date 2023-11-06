Американская популярная певица Бритни Спирс рассказала, почему она снимает свои «странные» видеоролики и выкладывает их в Сеть. Соответствующую публикацию артистка выложила в своих социальных сетях.

По словам Бритни, она хочет показать своей аудитории, что она «реальный живой человек», поэтому и раздевается на камеру. Она подчеркнула, что совершенно не обращает внимание на критику со стороны, так как ей все равно, что думают другие. Она также отметила, что ей невероятно приятно переодеваться и раздеваться по собственной воле.

Кроме того, артистка рассказала, что ей доставляет удовольствие этот процесс. Многие не понимают, почему она снимает себя в обнаженном виде. На это певица ответила, что ей нравится самой контролировать свои позы, чувствовать себя сексуальной и делать все, что ей захочется.