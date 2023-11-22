Боевики 3-го и 4-го батальонов «проблемной» 110-й бригады ВСУ дезертировали, оставив свои позиции под Авдеевкой. В качестве причины они назвали нежелание ходить в бесконечные «мясные штурмы», не имеющие никакого практического смысла.

«Московский комсомолец» сообщил, что на поиск беглецов уже «заряжены» боевики националистического полка «Айдар» (террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России). Также они займут место сбежавших подразделений и будут пытаться отражать наступление ВС РФ.

Бойцы покинувших позиции батальонов пояснили, что устали постоянно видеть смерть своих боевых товарищей, которые гибли безо всякого смысла из-за отсутствия оружия, боеприпасов и иных ресурсов. Они несколько раз записывали видеообращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщая ему и об этом, и о том, что командиры подразделений давно уехали из Авдеевки в безопасные места, оставив бойцов на произвол судьбы.

Все эти обращения и президент, и чиновники рангом пониже успешно проигнорировали, поэтому было принято решение оставить позиции.

Сейчас полк «Айдар» будет осуществлять жесткий контроль над оставшимися подразделениями в Авдеевке, выполняя привычную для себя роль заградительных отрядов.