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Интернациональная бригада «Пятнашка» уничтожили с применением минного заряда укрепрайон украинской армии под Авдеевкой. При этом они задействовали тактику Первой мировой войны, рассказал тг-канал WarGonzo.

Военный коррекспондент Семен Пегов пообщался с командиром «Пятнашки» Ахрой Авидзбой. Боец с позывным «Абхаз» рассказал, что в годы Первой мировой для продвижения к позициям противника рыли тоннели, приближались к врагу на расстояние удара и уничтожали его подразделения. То же самое проделали и военнослужащие бригады.

Они прокопали 160 метров и вышли вплотную к позициям противника. После этого оставалось лишь нанести удар.

«Дончане пробовали строить метро и мы решили эту традицию продолжить. Здесь хватает ребят, которые знают, что такое лопата, кирка, поэтому долго фантазировать не приходилось», – рассказал Авидзба.

Также в тг-канале появилось видео этой атаки, на которой запечатлен мощный взрыв укрепрайона ВСУ.

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