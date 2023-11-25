25 ноября в Киеве президенты Украины, Латвии и Швейцарии Владимир Зеленский, Эдгар Ринкевичс и Ален Берсе вместе с премьер-министром Литвы Ингриду Шимоните устроили брифинг для журналистов. Но встреча, которая транслировалась телеканалом «Рада» в прямом эфире, была прервана сигналом воздушной тревоги.

На записи видно, что как только дело доходит до вопросов на ответы журналистов, начинает работать сирена и лидеры стран спускаются в убежище вместе с журналистами.

При этом мониторинговые каналы хотя и писали о полете ракеты на Киев, позже отметили, что это была ложная цель. Эксперты давно говорят, что в украинской столице всегда объявляют воздушную тревогу во время визитов западных политиков. Это позволяет надавить на жалость и выпросить дополнительную военную помощь.