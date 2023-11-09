Бразильца ужалил смертоносный бушмейстер, но он выжил после нескольких дней в джунглях

В тропических лесах Амазонки очень немногие существа вызывают больший страх, чем сурукуку-пико-де-жака – южноамериканский бушмейстер. Эта рептилия является самым длинным представителем гадюковых в мире (более 3 м) и самой крупной ядовитой змеей в обоих Америках. Она способна ввести своим жертвам 500 миллиграммов яда, вызвав сильную боль, тошноту, шок и, в некоторых случаях, быструю смерть. Источник: The Washington Post.

«Самая страшная из всех змей Южной Америки», – так описала этот род в книге британский натуралист Кэтрин Хопли.

Но когда в конце октября 2023-го один такой бушмейстер вонзил клыки в 43-летнего Сисеро Хосе де Оливейру, тот не почувствовал никакой боли. Всего лишь острый, проникающий «укол» в тыльную часть его левой икры, обернувшийся для бразильца тяжелой битвой за выживание.

В этой истории, попавшей в заголовки СМИ по всей Бразилии, мужчине пришлось провести четыре дня в лесу, корчась от боли на пластиковых носилках без какого-либо лечения до прибытия спасательной команды с противоядием.

Вдали от цивилизации

Оливейра вместе с двумя другими работниками был направлен глубоко в лесной массив в штате Амазонас, чтобы произвести замеры участка вдоль реки Джума, более чем в 32 км пешком от ближайшего города. Это был последний день пятидневной командировки. Большая часть провизии у небольшой команды была исчерпана. Все, что им оставалось сделать в четверг (28 октября) – это отправиться в долгий путь назад к цивилизации.

И в этот момент на берегу Джумы в поле зрения команды появился бушмейстер.

Южноамериканский бушмастер не издает ни звука, прежде чем нанести удар. Отсюда и его латинское название: Lachesis muta – «Лахесис молчаливая», в честь древнегреческой Мойры, определяющей судьбу.

«Я был крайне удивлен», – заявил Оливейра репортеру «Вашингтон пост» в своем первом обширном интервью об инциденте. «Я просто смотрел на свою ногу, на всю эту вытекающую кровь».

По признанию отца трех дочерей, он не осознавал до конца опасности, в которой оказался, пока один из его сослуживцев не сообщил ему, что за существо его укусило. Он понял, что его жизнь – или то, что от нее осталось – с этого момента полностью изменится.

«Мы далеко от дома», – предупредил один из его спутников. «Нам нужно быстро идти».

Левая нога Оливейры сильно распухла, он смог проковылять лишь один километр, прежде чем потерял сознание. Ощущаемая мужчиной боль была непохожая ни на что, испытанное прежде. Поняв, что укушенный бушмейстером не способен идти дальше, один из его группы, опытный путешественник, отправился на поиски помощи – и исчез в лесу.

А у оставшихся двух мужчин практически не осталось еды, кроме небольшого количества маниоковой муки.

Спасательные отряды

Когда информация о затруднительном положении землемера дошел до властей Бразилии, федеральное агентство по охране окружающей среды (IBAMA) вызвало двух опытных спасателей – людей «определенной стойкости», как сказал их руководитель. Для них предстоящая миссия тоже была рискованной, поскольку ужаленный бушмейстером Оливейра находился в слишком отдаленном районе, куда невозможно было добраться даже на вертолете. Спасателям требовалось добираться до пострадавшего пешком.

«Прежде чем покинуть базу, я поискал в интернете информацию об этой змее», – рассказал Джеффит Кордейро Амбросио, один из спасателей. «Мы поняли, что имеем дело с ядовитым существом, укус которого причиняет сильную боль».

Он заявил напарнику: «Будем сохранять спокойствие и тогда все будет хорошо».

Глубоко в лесной сельве Оливейра пытался сделать то же самое. Прошло уже два дня. То немногое из еды, что у них с напарником оставалось, вскоре закончилось. Единственное, что они могли добыть в пищу – сердцевины пальмы поблизости. А после закончилась питьевая вода. Мужчина с распухшей после укуса змеи ногой, по его признанию, отгонял навязчивые мысли, что ему конец. Но тут неожиданно пришла помощь.

Ушедший первым местный житель, в прошлом лесник, смог добраться до населенного пункта и сообщить координаты маршрута ужаленного мужчины его брату, Анании Оливейре Содре. Тот собрал четырех друзей и отправился на поиски брата. Они нашли Сисеро Хосе де Оливейру брошенным напарником в лесу, но у них не было противоядия. тогда они решили доставить раненого в больницу – более 10 км сквозь самую густую сельву – на маршруте, ставшем гонкой на время.

Они шли два дня. Ужаленному бушмейстером становилось все хуже, однако ближайшая больница находилась в нескольких километрах через джунгли. Оливейра не знал, как долго он сможет еще держаться.

Именно тогда на них вышла спасательная команда IBAMA.

«Я спросил его: «Какова интенсивность боли по шкале от 0 до 10», – рассказал Амбросио. «Он сказал, что девять. Мы ввели противоядие».

Оливейра рассказал об этом: «Представьте, что вы находитесь в 16 км от любого поселка и посреди сельвы, вы голодны, а затем, почти из ниоткуда, появляется свежая вода, хлеб и салями. Я рыдал от счастья».

Спасатели поместили его на носилки, подняли и прошли с ним весь путь по джунглям – сначала из леса, затем в больницу в Карейро, где Оливейра сейчас находится на лечении.

Ему еще предстоит выдержать новую битву: физиотерапию, чтобы можно было ходить без боли.

«Такая вот моя история», – заявил Оливейра. «Это чудо в моей жизни, прямо от нашего доброго Бога».