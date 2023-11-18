Фильм «Брат-3» не получил прокатное удостоверение от Министерства культуры и поэтому его премьеры в России можно не ждать.

Издание «Коммерсантъ» ссылается на директора кинокомпании HHG Владислава Пастернака, сообщает, что причиной могли стать матерные высказывания, которые звучат в фильме.

По словам Пастернака, Минкульт не выдал прокатное удостоверение из-за «субъективных претензий», которые не имеют никакого отношения к нарушениям действующего законодательства. При этом создатели картины «Брат-3» на пресс-конференции, которая прошла всего за пару часов до объявления об отмене премьеры, ничего об этом не сообщили.

Деньги зрителям, которые уже купили билеты на премьеру, будут возвращены. В Москве, к примеру, было распродано 700 билетов.

В фильме «Брат-3» сняла рэпер Птаха. Картина не является продолжением первых двух частей, которые снял Алексей Балабанов, и не имеет к ним никакого отношения.