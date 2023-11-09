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Украинский пленный Виталий Кучерявый рассказал на камеру, как попал в ряды Вооруженных сил и как в итоге оказался в плену.

Он сообщил, что повестку в военкомат ему вручили по месту работы. Подготовка осуществлялась в Великом Половецком в Киевской области, а затем Виталий и его сослуживцы были направлены в Германию.

После месяца обучения, которое включало в себя интенсивные занятия с немецкими инструкторами и частые стрельбы, боец оказался в районе Купянска Харьковской области. Там он в составе своего подразделения вышел прямо на позиции российских войск. Единственно верным решением в этой ситуации было сложить оружие.

Также Кучерявый рассказал о колоссальных потерях ВСУ и о серьезных проблемах с ресурсами. Украинская армия испытывает нехватку оружия и боеприпасов, техники, буквально всего, что необходимо для полноценного ведения боевых действий.

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