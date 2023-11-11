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Военнослужащие ВС РФ перехватили картинку с украинского беспилотника, который должен был атаковать их позиции. Сделать это удалось благодаря совпадению каналов управления БПЛА противника и нашего FPV-дрона.

Перехват изображения позволил воздействовать на вражеский беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы и принудительно его посадить. Российский беспилотник при этом без особых проблем долетел до намеченной цели.

Военнослужащие 1-й Славянской бригады ВС РФ рассказали, что успех атак бронетехники противника FPV-беспилотниками обуславливается их бесшумностью – украинские танкисты просто не слышат приближения барражирующего боеприпаса и не могут различить шум двигателя за звуком работающего мотора боевой машины. Также уклониться от дрона невозможно, так как он падает на цель со скоростью от 80 километров в час.

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