Новороссийские десантники уничтожили украинскую бронированную боевую машину (ББМ) на Запорожском направлении из противотанкового ракетного комплекса «Корнет». При этом они использовали багги, чтобы подобраться к противнику на расстояние удара, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Старший разведчик Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ с позывным «Бизон» рассказал, что его мобильная группа на автомобиле типа «багги» получила информацию о вражеской ББМ и сразу же выдвинулась на позицию для уничтожения противника. Бойцы поразили бронемашину с первой же ракеты.

После этого они моментально сменили позицию, чтобы не попасть под ответные удары ВСУ, отмечает пресс-служба военного ведомства.