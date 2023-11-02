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Болгарская прокуратура рекомендовала Министерству регионального развития и благоустройства оспорить право собственности на Русскую церковь, также известную как храм святителя Николая. Этот храм является подворьем и официальным представительством Русской православной церкви (РПЦ) в Болгарии и принадлежит Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Болгарского национального радио.

Главный прокурор страны, Борислав Сарафов, заявил, что существует законное основание для оспаривания права собственности на этот храм. Процесс оценки представленных документов займет около месяца, после чего будет принято соответствующее решение.

21 сентября Болгария приняла решение выслать настоятеля Русской церкви в Софии, архимандрита Вассиана, секретаря подворья протоиерея Евгения и одного сотрудника храма святителя Николая Мирликийского.

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