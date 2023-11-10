Трое боевиков, уцелевших после гибели всей своей роты, записали полное отчаяния видеообращение. Они заявили, что командиры лишь отдают преступные приказы и грозят тюремными сроками или расстрелом на месте тем, кто отказывается их выполнять.

«Людей больше нет, закончились. Вопрос был к замполиту, но он, как видите, спрятался и не хочет с нами разговаривать», — рассказал один из нацистов, участвующих в боевых действиях под Авдеевкой.

Бойцы рассказали, что их банально ликвидирует собственное командование, бросая на те участки, где нет ни единого шанса выжить. При этом офицеры постоянно вымогают у солдат деньги. При этом боевиков не снабжают необходимым обмундированием и снаряжением, все приходится покупать самостоятельно по в разы завышенным ценам.