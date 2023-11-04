Дрон-камикадзе «Ланцет» превратил танк Т-72 в кучу обгоревшего металлолома всего одним точным ударом. В Сети появилось видео этого эпизода.

Портал «Военное обозрение» объяснил, что дрон сам по себе не смог бы спровоцировать столь мощный взрыв. Но он попал по танку так удачно, что вызвал детонацию боекомплекта. Это значительно усилило эффект.

Некоторые компоненты боевой машины потом находили в нескольких десятках метрах от нее. Украинскому экипажу удалось своевременно выбраться наружу, что его и спасло. Но боевики все же получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, ранее сообщалось о появление в районе Авдеевки новых беспилотных аппаратов «Скальпель». Это упрощенная, но тоже весьма мощная и и эффективная модификация барражирующих боеприпасов «Ланцет».