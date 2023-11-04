Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дрон-камикадзе «Ланцет» превратил танк Т-72 в кучу обгоревшего металлолома всего одним точным ударом. В Сети появилось видео этого эпизода.

Портал «Военное обозрение» объяснил, что дрон сам по себе не смог бы спровоцировать столь мощный взрыв. Но он попал по танку так удачно, что вызвал детонацию боекомплекта. Это значительно усилило эффект.

Некоторые компоненты боевой машины потом находили в нескольких десятках метрах от нее. Украинскому экипажу удалось своевременно выбраться наружу, что его и спасло. Но боевики все же получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, ранее сообщалось о появление в районе Авдеевки новых беспилотных аппаратов «Скальпель». Это упрощенная, но тоже весьма мощная и и эффективная модификация барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Вам может понравиться

РВ: в зоне СВО ликвидирован командир спецназа ВСУ Андрей Кудабеков

Военнослужащий ВСУ Андрей Кудабеков, который командовал подразделением спецназа, ликвидирован в ходе боевых действий. Об этом сообщил портал «Русская весна». Отмечается, что Кудабеков принимал самое активное участие в государственном перевороте на

Депутат Шолохов: Пугачева чиста перед законом благодаря своей хитрости

Певица Алла Пугачева может вернуться в Россию, не опасаясь преследования и каких-либо претензий со стороны действующего законодательства. Она не совершила никаких действий, которые стали бы основанием для возбуждения в отношении

4 ноября православные празднуют День Казанской иконы Божьей матери

4 ноября – это одна из двух дат в церковном календаре, в которые отмечают день Казанской иконы Божьей матери. В православии это одна из наиболее популярных и почитаемых икон. Именно