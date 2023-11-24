Аферисты обокрали погибшего участника специальной военной операции Андрея Мозгового, когда он находился в состоянии комы в госпитале им. Бурденко. С его карты мошенническим путем сняли 1,2 миллиона рублей.

Мать военнослужащего рассказала, что сын был призван в армию по частичной мобилизации. В боях на передовой он получил ранение, а затем после госпиталя вновь вернулся на фронт. 5 июня текущего года боец пообщался с матерью и пропал.

6 ноября поступило сообщение о гибели Мозгового, который до этого более трех месяцев был в коме. Документов при бойце не было, но мать опознала его по татуировке. Сейчас она жалуется, что до сих пор не получила выписку, хотя прошло много времени.

Полиция сейчас занимается поиском аферистов, списавших средства с карты военнослужащего, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Фото – ИА Регнум