Мировые производители премиального сегмента начали блокировать свои автомобили, ввезенные на территорию Российской Федерации по параллельному импорту в 2023 году. Об этом в своем материале сообщает портал «Лента.ру».

Представители крупных дилерских центров и станций технического обслуживания автомобилей BMW, Mercedes и Renault сообщают о случаях блокировки электроники при подключении несертифицированного диагностического оборудования.

Владелец немецкого кроссовера BMW X3, пригнавший его из Европы, столкнулся с проблемой блокировки авто при первом же обслуживании машина на СТО. В момент подключения диагностического оборудования электроника автомобиля посчитала, что транспортное средство угоняют и заблокировала авто. Чтобы вернуть авто в работоспособное состояние работника СТО потребовалось несколько часов. Прошивка авто была сброшена до заводских настроек.

«Да, есть сложности после отключения обслуживания брендов недружественных стран, но с ними справились, и сейчас клиенты получают услуги в полной мере», – заявила представитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вера Павлова.

По ее словам, с проблемами блокировки автомобилей могут столкнуться владельцы авто, обслуживающие свои машины в несертифицированных станциях техобслуживания. При этом официальные дилеры в РФ располагают сертифицированным оборудованием.