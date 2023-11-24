Все больше украинцев считают, что ради восстановления мира киевский режим должен отказаться от территорий и планов выйти на границы 1991 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на многочисленные социологические опросы.

Журналисты отмечают, что доля украинцев, выступающих за такое решение конфликта, еще очень мала, но она возрастает с каждым месяцем. Граждане страны отлично видят, что полгода контрнаступления никаких результатов не принесли, ВСУ не удалось прорвать даже первую линию обороны, несмотря на поставки западной техники и вооружений.

В публикации, перевод которой представлен порталом Ura.ru, эксперты отмечают, что больше половины украинцев выступают против решения президента Владимира Зеленского запретить переговоры с Россией. Меньше половины уверены, что нужно идти на территориальные уступки, чтобы прекратить военные действия.