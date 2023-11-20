После ухода с «Соловьев LIVE» известного российского блогера Стаса Васильева в Сети начали распространяться слухи якобы о его увольнении. Поэтому Стас решил лично опровергнуть слухи о своем увольнении, высказавшись по данному вопросу в последнем выпуске своего личного блога «Стас Ай, Как Просто!» в социальной сети ВКонтакте.

«Я разошелся с ребятами хорошо. Я просто объяснил им свою ситуацию. С самим Владимиром Рудольфовичем мы не ссорились. Ребятам я просто объяснил свою ситуацию, что я очень устаю, я не могу столько работать. Я человек Интернета. Пусть у меня будет меньше аудитория, зато я буду делать то, что мне приносит больше удовольствия. Поэтому любые конспирологические теории о моем увольнении – это полная чушь», – заявил Васильев.

Стас «Ай, как просто» объяснил, что хочет развивать свой собственный блог, который страдал в качестве ввиду сильной занятости на телевидении. При этом у блогера есть несколько незавершенных документальных фильмов, работу над которыми он хочет продолжить в ближайшее время.