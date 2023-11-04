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Блогер Маш Милаш (Мария Камова) поделилась с журналистами своим впечатлением от знакомства с турецким актером Керемом Бюрсином. Артист больше всего запомнился российскому зрителю своей ролью Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь».

По словам Марии Камовой, на экране актер создает образы мужчин, о которых грезят миллионы девушек по всему миру. Например, Серкан Болат – молодой сексуальный бизнесмен, местами жесткий, но все равно добрый и милый. Керем Бюрсин справился со своей ролью на отлично, отметила блогер.

Но при встрече, по словам Маш Милаш, она удивилась, что актер имеет совсем невысокий рост. Также она подчеркнула, что у Керема непропорционально большая голова. Но в целом, впечатление от общения с актером, у девушки сложилось хорошее. «Не скажу, что он прям секс, но лицо у него красивое», – разоткровенничалась Маш.

Маш Милаш рассказала, как встретилась с актером. По словам блогера, она познакомилась с девушкой, которая за определенную плату провела ее на место, где проходили съемки сериала с участием Керема Бюрсина. Когда у актера был пятиминутный перерыв, блогер подбежала к нему и предложила заняться с ней сексом. «Я выложила это видео, и много девчонок писали: “Господи, она сделала это за нас!”» – рассказала Маш Милаш.

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